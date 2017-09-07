東澳粉鳥林獨木舟路線 今起封閉

宜蘭縣政府召開輔導座談會。（記者簡惠茹攝）

2017-09-07 12:32

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭東澳漁船航道和獨木舟路線喬不攏，宜蘭縣政府今起封閉東澳獨木舟粉鳥林路線，縣府工旅處表示，直到雙方達成共識才會解禁，以確保遊客安全。

縣府：直到航道安全無虞才解禁

宜蘭縣政府工旅處今天召集東澳獨木舟業者、船家、消保官和海巡署等單位，在東澳進行業務座談輔導，工旅處表示，今天主要是輔導業者在1個月內申請登記水域遊憩活動經營，也會討論獨木舟與附近漁船航道如何安排的問題，希望不要造成雙方互搶航道。

宜蘭縣政府今年1月25日公告修正宜蘭縣轄內水域從事獨木舟活動應注意事項，其中要求業者應該備齊文件送縣府核定後，才能在縣內從事水域遊憩活動經營行為，但是時至水上活動旺季，7個月以來仍未有業者通過申請，工旅處強調，現階段以輔導合法為主，所以前往召開座談會，要求業者1個月內提出申請，1個月後將依照發展觀光條例開罰。

工旅處會後作成結論表示，達成共識前只開放東澳灣往北烏岩角路線，以確保遊客安全，原本討論希望錯開漁船和獨木舟航行時間，但是海釣船業者表示時間上很難安排，所以在雙方達成共識前，不會開放往神秘沙灘的航行路線。

陳姓業者表示，目前已經是玩獨木舟的尾聲，所以影響的層面不大，大家會積極跟漁船協調出路線，盡快提供遊客盡興的遊程。