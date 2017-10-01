校服我最正》忍不住多看一眼 大成商工百搭亮麗

虎尾大成商工制服由學生自行設計，曾在高校制服票選拿下雲林縣第一名。（記者廖淑玲攝）

2017-10-01 06:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾大成商工制服由學生自行設計票選，襯衫衣領、下擺與袖口滾紫藍色條紋邊，女生下半身搭配紫藍色蘇格蘭百褶裙、黑色長襪，男生則穿深藍色長褲，風格一致，整體感覺青春活潑卻又不失優雅，讓人忍不住多看一眼。

大成商工女生夏季制服，白色滾邊上衣搭配紫藍色蘇格蘭百褶裙和同色系小領帶，光鮮亮麗。（記者廖淑玲攝）

大成商工是全雲林縣高中職學生數最多的學校，民國92年間舉辦學生制服設計比賽，取前3名製成樣服後，再由全校師生評比，93學年度起改成目前的樣式至今。

女學生穿制服，青春活潑又不失優雅。（記者廖淑玲攝）

夏天制服款式，男生短袖上衣，在衣領、下擺與袖口配上紫藍色條紋，搭配深藍色長褲、黑色短襪、黑色皮鞋，顯得大方帥氣；女生短袖上衣同樣在衣領、下擺與袖口滾邊紫藍色條紋，下半身則搭配紫藍色蘇格蘭百褶裙、黑色長襪、黑色皮鞋，光鮮亮麗有朝氣。

大成商工學校制服有設計感，體育服、餐飲科餐服各具特色（記者廖淑玲攝）

大成商工制服曾在高校制服票選時拿下雲林縣第一名，不僅學生讚不絕口，穿著走出校園也讓人忍不住多看一眼，學生穿梭在校園的亭台樓閣超有fu，形成一幅幅美麗又迷人的景色。

大成商工校園內有亭台樓閣，搭配學生制服超有fu。（記者廖淑玲攝）

冬天制服換上長袖及長褲，還多了一件毛線背心保暖，男學生加上領帶，女生多了領結，展現猶如歐洲貴族般氣質；沈怡珊、郭怡伶說，因為學校制服很漂亮，她們喜歡穿制服，有時候連假日來學校也會刻意多穿一天。

冬季制服有歐洲貴族風，襯托出女生優雅氣質。（記者廖淑玲攝）

身高超過180公分的劉哲佑，穿起制服顯得更挺拔，女同學都說他又高又帥；沈駿瑋則說，國中以前很不喜歡穿制服，如今因為學校制服帥氣，質料又舒服，讓人改變刻板印象。

男學生一致認為學校制服穿起來很帥氣。（記者廖淑玲攝）

大成商工的體育服裝考量學生運動，採用純棉、彈性質料設計，長褲兩側增加條紋線，不論男女同學穿起來都顯得很有精神，很適合當工作服，廖峰頡、廖萱翎說，這套體育服裝不僅在校生喜歡，畢業的學長學姐也念念不忘，經常託學弟妹購買。

大成商工體育服採純棉、彈性布料設計，舒適實穿，不少畢業校友還會託學弟妹購買。（記者廖淑玲攝）

大成商工訓育組長陳世欣指出，原本有家長及男學生反映穿紅色體育服裝太過「娘娘腔」，也有女生嫌穿長筒襪很麻煩，不過當大家看到這套制服不論環肥燕瘦，誰穿都很漂亮時，大伙兒就沒有聲音，甚至還有畢業生穿制服拍沙龍藝術照，可見受歡迎的程度。

大成商工制服誰穿都好看，還有畢業生穿制服拍沙龍照，可見受歡迎程度。（記者廖淑玲攝）

大成商工餐飲科另外設計一套「餐服」，背心、領結加上窄裙，讓同學看起來專業又自信，成為該系招牌服裝，也因此成為縣府「欽點」擔任重要活動的接待人員。餐飲科學生蕭彩翎、張沛珍、廖柏清、陳任祥都說，穿起餐服讓他們感覺絲毫不遜於職業人員，又不失活潑朝氣，外校學生看了都很羨慕。

大成商工餐飲科學生經常受到縣府邀約擔任重要活動接待人員，餐服穿在學生身上顯得專業又有自信。（記者廖淑玲攝）

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