校服我最正》台東高商日系水手服 好多學生衝著它來

台東高商制服走日系水手風，展現青春活力。（記者黃明堂攝）

2017-09-14 06:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東高商女學生穿上水手服，一轉眼已將近20年歷史了！日系經典風格吸引後山男生目光，有些國中女生就是為了穿上「它」，選定東商就讀。

儀隊旗手呂培郁覺得穿上這身水手服，顯出青春洋溢。（記者黃明堂攝）

水手服搭配藍色的八摺短裙，儀隊旗手的呂培郁青春洋溢，展現出模特兒般的身段。她也是交通服務隊的一員，每次站在校門前總是吸引許多目光。呂培郁說：「國中時的制服也白衣藍裙，我當時根本不愛穿制服裙，但現在超愛，因為水手服搭配起來，穿裙子特別有氣質。」

東商學生穿上這身制服能顯出青春洋溢，也能展現端莊大方。（記者黃明堂攝）

「好有設計感！」儀隊女生李宜霞說：「穿上它，不自覺的感到更有自信！」白底上衣有水手掛著小領帶，藍色領邊有兩道白色滾邊，同樣藍色的小領帶有白色束口，加上下方兩道白紋，袖口也有藍白交雜的滾邊，這就是東商女生的水手服。

台東高商女學生李宜霞說，就是喜歡校服這種水手服的設計感。（記者黃明堂攝）

男生張瑋澤就很欣賞女生穿上水手服，不諱言校服很有日本女學生的味道，相當有特色。不過，學校只有在重要集會才鼓勵同學穿制服，且沒強硬規定，所以校園內不是天天看得到美麗的水手走動的畫面。

穿上制服，台東高商男女學生個個都是俊男美女。（記者黃明堂攝）

相較之下，男生短袖長褲制服，簡單不失帥氣，搭配領帶時，在女生眼中，頗有紳士風格。

台東高商男生與女生的制服各具特色。（記者黃明堂攝）

攤開歷屆畢業紀念冊，校長劉玲慧說，東商制服有過卡其布，符合戒嚴風格，後來以的襯衫長裙，也走端莊保守風格，大約在89年從省立改制國立後，才開始採用水手制服，走青春活潑路線。

畢業紀念冊裡，戒嚴時代的東商卡其布制服。（記者黃明堂翻攝）

東商畢業的校長室秘書陳姿在母校換穿水手服之前就已畢業，當時穿過膝長裙、束皮帶、繫長領帶，跟現在的設計風格比起來，拘謹許多。

對照畢業紀念冊裡的東商舊款制服，當年的百褶裙比較長，女學生俏皮地撩短展現魅力。（記者黃明堂翻攝）

校服我最正》永平工商水藍風 如水浪襲來般清涼