基隆港海水變黑 林右昌：船隻擾動底泥造成

基隆市長林右昌澄清，昨天基隆港海水變色不是因為旭川河口橡皮壩倒壩，而是船隻移動時掀起底泥所致。（記者林欣漢攝）

2017-09-07 12:23

〔記者林欣漢／基隆報導〕昨天基隆港海水顏色被染得像墨汁一樣黑，基隆市政府昨天表示是旭川河口橡皮壩倒壩，且適逢退潮所致，但基隆市長林右昌今天說，昨天的說明有誤，不是因為倒壩，而是船隻移動時掀起底泥，未來會進一步與基隆港務公司討論港區底泥清淤問題。

王姓民眾昨天在臉書社團「基隆人集團」張貼一張俯瞰基隆港的照片，基隆港海水除了原本的藍色，還有一大塊被染成墨汁般的黑水，從旭川河口往外海擴散，令人觸目驚心。

市府昨天表示，是旭川河口的截流站橡皮壩倒壩後，水順著潮差流入基隆港，翻攪了陳積已久的底泥，顏色看起來才會不一樣，但林右昌今天澄清，昨天說明有誤，底泥會被攪動，是港區作業船隻造成的。

「我昨天剛好有經過現場。」林右昌說，倒壩不可能造成那麼大的擾動力量，他看到現場有3艘作業船隻靠泊在旭川河口，是船隻引擎啟動擾動底泥所造成，包括郵輪轉向、啟動時，整個基隆港的底泥都會被掀起來，水的顏色看起來才會有改變。

林右昌強調，潮差的水只會緩緩流出，且港區水深有8米，「當然旭川河不是那麼乾淨，但也不會黑成像醬油般的顏色，」黑色的很明顯是底泥被掀起，才會變這樣子。

林右昌說，港務公司有在航道有清淤，不過，田寮河口、旭川河口還有海洋廣場靠岸部分，在這段時間沒看到清淤動作，這部分會再與港務公司協調，「看怎麼協助他們加速港區底泥清淤的動作。」

他表示，基隆市幾條主要河川都有爭取前瞻水環境計畫，即將在最近啟動規劃設計，希望工程能在明年啟動，包括中上游西定河垃圾截污、田寮河的整治，以及污水下水道系統的建置等，一勞永逸解決基隆市河川與基隆港水質的問題。