苑裡高中國中部校舍將重建 邀校友見證舊屋拆除

2017-09-07 11:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕縣立苑裡高中國中部前身為苑裡國中，是苑裡鎮兩所國中之一，培育學生無數，不過因國中部校舍老舊，獲得慈濟基金會援建希望工程，將新建三棟校舍與活動中心，為了讓校友再看看以往就學時的校園故景，校方將於9日上午9點舉辦懷舊感恩祈福會，邀請校友回娘家祈求工程順利，並見證歷史。

縣立苑裡高中指出，目前已經搭好組合屋，方便學生於校舍拆除、重建期間有教室能夠上課，至於拆除校舍時間目前尚不確定，不過應該會趕在十二月重建工程之前，希望這次的懷舊感恩祈福會能夠在9月9日邀請999人一起參與。