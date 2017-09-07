吃寶山文旦柚 嘉惠農友也幫植物人

新竹縣副縣長楊文科（後排右4）、寶山鄉農會總幹事陳信良（後排右1）、寶山鄉農會理事長古仁樺（後排左1）、縣議員鄭美琴（後排左2）等聯手呼籲消費者，過中秋吃文旦，買寶山柚可幫植物人喔。（記者黃美珠攝）

2017-09-07 11:46

［記者黃美珠／竹縣報導］今天是「白露」。位於新竹縣寶山鄉的30公頃文旦柚園已經開始忙著採收，這些農友在寶山鄉農會的號召下，不僅在拚自己辛苦1年的收成，也幫忙創世基金會新竹分院拚更多的善款，幫助該院安養中的50名植物人們能因此有更多的資源提高安養品質。

今天早上，在新竹縣副縣長楊文科、縣議員鄭美琴、縣府農業處副處長傅琦媺、以及寶山鄉公所、鄉農會等的聯合造勢下，幾個著小月兔裝扮的小孩，把代表勸募目標：「1000箱」的文旦柚牆衝破，預祝這次的公益促銷寶山柚能獲得各界熱烈迴響。

這是新竹縣寶山鄉農會第2年發動農友一起做愛心，活動名稱就叫「有吃有保柚」。

該鄉農會號召文旦柚農友們以每箱10台斤、650元，運費70元另計，1次買2箱以上者免運費的方式，促銷寶山文旦柚的同時也把扣除成本後的所得捐給創世基金會新竹分院幫忙安養植物人。

寶山鄉農會理事長古仁樺說，他們的目標是1000箱，希望社會熱心人士共襄盛舉。農會總幹事陳信良說，從今天起1週，該鄉的文旦柚全面進行採摘，總產量大約有20多萬台斤，別說是1000箱，就是2000箱，他們也會持續供應。

創世基金會新竹分院分院長曾綿美說，他們目前50名安養中的植物人，每個月花費至少300萬元。去年跟寶山農會首度合作，農友賣出的1000箱文旦柚替該院帶入約2、30萬元的善款挹注，讓他們非常感謝，期待今年能突破去年的熱情，給這些植物人及其家人溫暖的支持。

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創世基金會新竹分院分院長曾綿美說，今年是第2次跟寶山鄉農會合作「有吃有保柚」，幫農民也幫植物人的公益促銷活動。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉農會促銷寶山柚，發起賣1000箱文旦，扣除成本盈餘捐創世的活動。（記者黃美珠攝）