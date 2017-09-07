地方綠能節電動起來 環團評比各縣市能源政策

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰說明評比項目內容。（記者楊綿傑攝）

2017-09-07 11:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕能源轉型是新政府政策方向，但如何執行，是否可能會有成效則為全民所關心，行政院也透過新節電計畫的3年73億、補助地方推廣再生能源等方式著手從地方落實。而為檢視落實程度及相關問題，由全台各地方10多個環團組成的「能源轉型推動聯盟」，今提出地方政府推動7大困境，並宣布將對全台各縣市節能、綠能發展進行評比，以督促地方動起來。

蔡政府訂下2025年非核家園的目標，綠能佔比達到20%，但此目標需透過提升能源使用效率及綠能發電佔比才能達成，政府也對地方政府提出「新節電計畫」，以3年73億投注地方政府節電，另外在綠能發展方面，能源局也提供地方數年經費，以規劃在地再生能源。

能源轉型推動聯盟整理出政府在推動能源轉型時，面臨的7大困境，包括中央地方法規制度未完善、人才教育不足、未進行完整能源資料應用、地方沒有能源專責機構、民眾參與綠能發電門檻高、住商部門節能措施不足，工業效率節能帶提升、發電及輸配系統過於集中為分散風險等，都是亟待努力的目標。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰解釋，這幾年中央陸續都有給地方一些資源進行節電、綠能的計畫，但地方政府是否有能力使用這些資源，確實做出能源轉型的突破，需要探討，且希望帶給地方政府正向競爭的壓力，因此現在評比的不只是發電量，而是整體治理能力。

洪申翰說，本次評比將從質化及量化等面向檢視地方政府在能源治理的問題，質化方面包括是否成立納入民間參與的平台、推動地方能源自治條例、捲動民間資源之政策機制設計、掌握地方能源使用狀況、行政資源的投入等；在量化方面則包含各部門、個人用電成長率、綠能發電量成長率等。

此外也設置是否制定縣市能源發展目標願景、抑制用電尖峰措施、結合在地特性之能源政策、促進其他公益性等數項加分題。評比時程自今年9月起將先拜訪各縣市，介紹評比指標；9至12月進行各縣市能源政策評比訪談，提出所需資料；明年1月公布評比結果。