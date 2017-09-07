醫病》不讓皮膚潰爛毀容 碰上隱翅蟲親你要「以吹代打」

鄉下田間常見隱隱翅蟲。（記者張聰秋攝）

2017-09-07 11:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕身上有蚊蟲，可千萬別反射性拍打！彰化縣1位20歲農村青年因臉部感覺有蚊蟲而伸手拍打，隔天臉部及脖子好像灼傷了，發炎潰爛，就診才知他拍打的是隱翅蟲，造成類化學性灼傷，差點毀容。

衛福部彰化醫院皮膚科主任郭峰昇表示，鄉村常出現的隱翅蟲並不會咬人，是被壓碎或受驚嚇才釋放毒液，若發現隱翅蟲停在身上，最好吹走或輕輕撥走而不拍打。

這名林姓青年從農田回家，晚上看電視時突然感到頸部有蚊蟲，反手一拍，此習慣性拍蚊蟲的動作卻讓他吃足了苦頭，因為那不是蚊蟲，而是隱翅蟲，造成頸部及臉部發熱，接著隔天就皮膚發炎潰爛，就診後1個星期才慢慢結痂好轉。

林姓青年表示，鄉村蚊蟲比較多，一發覺停在他的身上，總是隨手一拍，哪會去注意那麼多。

郭峰昇指出，隱翅蟲不會主動螫咬人體，發現時將牠吹開或輕撥就好，千萬不要拍打，一旦身體不慎被其汁液灼傷，應立刻以大量的清水沖洗及冰敷，盡快就醫治療，若處置不當還可能引發蜂窩性組織炎。

郭峰昇說，他過去在台北當醫師時，很少有隱翅蟲致皮膚潰爛的個案，來到彰化任職後，每1年都有不少這類個案，顯示鄉村因稻子、雜草提供其棲息環境，每當割稻或除草，隱翅蟲就飛出來，民眾不知其特性，當其在身上時隨手一拍或一揉，就中了，其中以臉部、頸部個案最多，也有些人是傷在小腿或大腿，是因為隱翅蟲從褲腳鑽進去；也曾經有人騎機車時，眼睛被隱翅蟲飛入，以手揉眼導致角膜受傷，差點失明。