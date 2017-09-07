電器鉤智慧鉤表 輕鬆掌握用電量 台科大輔導新創公司獲選赴美矽谷

2017-09-07 09:35

〔記者林曉雲／台北報導〕只要在電器輕輕鉤上智慧鉤表，就能一手掌握用電量多少！台科大育成中心輔導的展綠科技，獲台灣創新創業中心選拔為2017赴矽谷之新創公司，展綠科技獲得3萬美金，台科大育成中心獲100萬元台幣，是台灣大專院校中獲得最多金額補助的新創團隊與育成機構。

台科大校長廖慶榮表示，展綠科技是台科大育成一路培植的優良廠商，近年獲獎無數，今年也得到台科大補助赴美國矽谷，透過台科大矽谷中心連結當地校友資源，在美國安排一些展示機會，進而獲選台灣創新創業中心3萬美金資助，讓展綠能更深入擴展美國市場。

展綠科技執行長吳仁作表示，智慧鉤錶最大的特色是能夠以極低成本及簡便的安裝方式，達到大量建置，且能將日常用電情形用數據輕鬆管理呈現，小至手機、冷氣、冰箱，大至工廠的大型機具，以鉤表即時管理電線狀況、偵測過熱風險，不須用電，只需藍芽連線，就能將數據資料傳至手機及雲端網站。

吳仁作說，一般來說是很難針對每條電源線路及每項電器設備進行用電監測管理，但有了智慧鉤表即可更細部且全面性了解用電，並做出警示或更完善的用電分配及規劃。目前這套系統已於台灣、中國、新加坡及泰國等地的工廠、實驗室、社區及飯店等場域建置使用，在台科大的協助下正積極邁入美國市場。