短命颱「谷超」消散 彭啟明：未來幾天有機會轉涼

彭啟明指出，全台未來幾天的天氣將受北方高壓與鋒面影響。（擷取自氣象達人彭啟明臉書）

2017-09-07 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱谷超由於發展不佳，今（7日）晨被中央氣象局降級為熱帶性低氣壓，結束了短短不到24小時的颱風生命期，目前這個熱帶低壓位於澎湖南方，持續往福建方向移動。氣象專家彭啟明指出，未來幾天受到北方高壓與鋒面影響，全台氣溫有機會降低。

彭啟明表示，谷超颱風減弱為熱帶低壓的過程非常奇特，其主體結構與低層的環流差異過大，「一邊已經跑到南海去了，移動速度很快；低層環流卻還在台灣南方」，他說，該熱帶低壓目前仍持續消散減弱當中，從衛星雲圖或各種資料來看，幾乎看不到它的存在。

彭啟明接著指出，受環流造成的下沉氣流影響，這2天西半部有點悶熱，預計今天氣溫會稍降一點，但水氣也較多，午後雷陣雨發展的機會較高。他說，未來幾天的天氣將受北方高壓及鋒面影響，氣溫可能會稍降，不過由於台灣位於高壓邊緣，受影響的幅度仍有待觀察。

另外，彭啟明表示，目前地球上最強的天氣系統－5級颶風艾瑪，將於今明兩天侵襲多明尼加、海地然後到古巴，轉向從美國佛羅里達州登陸後，北上直接到美國東南部，他說，這個系統非常強大，對這些國家的影響、衝擊勢必很大，需密切留意相關後續消息。