09/07 各報重點新聞一覽

美光公司離職員工涉竊取技術機密跳槽聯電遭提告，檢方認為聯電公司防止侵害他人營業秘密「只做表面工夫」，是此案共犯，依違反營業秘密法一併起訴。（資料照）

2017-09-07 06:14

自由時報

挖角竊密投資中國 聯電被起訴

中國為發展半導體產業不擇手段挖角、竊密，沒想到此歪風也吹到台灣。與中國福建省晉華科技合作設廠的聯電公司，被指控防止侵害他人營業秘密「只做表面工夫」，導致記憶體大廠美光公司技術機密遭聯電協理戎樂天、美光前整合部課長何建廷、品質工程部副理王永銘盜取，三人及聯電公司昨都被台中地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。

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拒絕美金公債抵追徵款 行政執行署啟動查封國民黨財產

國民黨原擬以美金公債的實體債票與零散息票，或以黨營事業中投與欣裕台的股票做為清償方案，抵銷行政院黨產會處分追徵八億六千萬餘元，法務部行政執行署四日去函國民黨拒絕美金公債等抵追徵款方案，並於五日國民黨收到公文後，全面啟動查封國民黨財產的相關執行程序。國民黨則研判可能被查封標的是台北市松山區黨部。

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中國將審李明哲 李凈瑜：迫不及待想見他

我國非政府組織工作者李明哲赴中國「被失蹤」逾一百七十天，李妻李凈瑜昨接獲自稱是李明哲委任的中國律師張忠偉電話，告知將開庭，要求李即刻前往中國。李凈瑜隨後召開記者會發表聲明，重申在見到李明哲前，不會承認他的任何供詞，也表示將立刻辦理台胞證前往中國，「我迫不及待想見到他（李明哲）」。

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蘋果日報

女友車禍一屍兩命 深情男殯儀館訂婚圓夢

浪漫粉紅色的會場、滿滿的氣球與玫瑰，加上「我們訂婚了！」大看板，準新郎蔡尚振在歌聲中走向相戀五年的女友；這本該是一場歡喜的訂婚典禮，但在場見證的親友都低頭不斷啜泣。蔡尚振原打算農曆七月後和已有身孕的女友陳宜琦訂婚，不料宜琦十二天前發生車禍驟逝，天天期待女友入夢的尚振昨在殯儀館舉辦訂婚儀式，為已冰冷的摯愛披上婚紗、戴上婚戒，他淚流滿面低聲承諾：「一年後我要把妳娶回家！」

施俊吉：不排除修一例一休

準行政院長賴清德內閣昨大勢底定。賴昨分批訪談內閣閣員，確定多數現任閣員留任。賴強調用人以穩健為原則，要讓部會首長可以立即上手，改組主軸是「拼經濟」；賴並說，最重要的工作是推動政務、讓國家進步，不是特別為某一黨派任務，盼外界勿以戰鬥內閣稱呼。但藍委質疑，交通部長賀陳旦等爭議閣員未換，「難道民進黨沒人才了嗎？」

聯合報

賴內閣拚經濟2支箭 金融監理、一例一休微調

準行政院長賴清德昨天表示，這次內閣調整，主軸是拚經濟，他希望用人唯才、適才適所，也以穩健為原則，讓每個部會首長立即上手，展現成效，落實執行力。

聯合國示警：全球氣候急遽惡化 天災增3倍

聯合國秘書長古特雷斯五日表示，全球氣候近年「急劇惡化」，自一九七○年以來，天災數量增加約三倍。今年到目前為止已有二千零八十七人死於天災，若加上最近南亞和美國水災，喪生人數恐倍增。自一九九五年以來，美國是天災最多的國家，其次是中國大陸和印度。

中國時報

顧立雄耍大刀 推金融業去家族化

準金管會主委顧立雄6日表示，金融業目前資本適足率及逾放等指標健全，但有家族化及產金不分離的問題，這是他上任後會努力的方向，會評鑑法遵獨立、內稽內控佳、去家族化或產金分離等項目，做得好的金控即可列入A段班，給予較大的業務或創新實驗空間。

整治oBike 隨借隨還優勢不再

無樁式共享自行車oBike衍生諸多亂象，台北市長柯文哲定調「要管理而非禁止」，北市交通局《共享運具經營業管理自治條例》草案6日出爐，內容包括收取使用權利金、限制投放車輛數、畫設專用服務區等18條相關規範，若業者不遵循條例又屢次不改，主管機關最重可廢止其營業許可證。