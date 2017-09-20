校服我最正》粉紅配綠有「格」調 同德家商氣質滿分

同德家商女生夏季制服，白色上衣袖口滾格紋，搭配粉紅配綠的格紋短褲裙，洋溢青春活潑氣息。（記者陳鳳麗攝）

2017-09-20 06:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮私立同德家商的制服走英倫學院風，女生最愛夏季制服，白色上衣袖口滾格紋，搭配粉紅配綠的格紋短褲裙，青春又有氣質；男生則偏愛冬季的灰色V領毛背心，保暖又好看。有學生說，穿著制服走在街上忍不住抬頭挺胸，就要別人多看一眼。

很多男生喜歡冬季的灰色V領背心，書卷氣十足。（記者陳鳳麗攝）

同德家商是在2年前設計新的校服，將原來走日系水手服風格的制服換掉，改成偏向英倫學院風的新風格，新制服式樣是由學校教職員從設計公司提供眾多設計中選出，董事長謝招宏笑稱：「大家看到都快眼花了，最後在熱烈討論中，終於選出冬、夏季制服和運動服」。

同德家商2年前設計新校服，在教職員熱烈討論中，終於選出冬、夏季制服和運動服。（記者陳鳳麗攝）

台灣有不少高中職的制服，是由廠商統一製作，只有S、M、L、XL等統一尺寸的「成衣」，讓學生挑選最接近自己體型的尺寸，同德家商則是請廠商一一為學生量身訂作制服，因此每個學生的制服都很合身，因為合身，平常愛寬鬆自在垮褲的男生，就會感覺制服長褲穿起來「有點受拘束」。

同德家商夏季制服短褲裙，可展現女生修長美腿，又不用怕穿幫。（記者陳鳳麗攝）

同德家商的夏季、冬季制服都有格紋，但男女配色略有不同，女生是以粉紅搭配綠色，男生則是水手藍配綠色，連領帶配色都男女有別，有女學生說：「隔壁班男生忘記帶領帶，跑來跟我借，但我們領帶顏色不同，借他就會出包！」

男女生的襯衫在領口、袖口和口袋邊都有滾邊。（記者陳鳳麗攝）

女生很喜歡夏季制服，因為短裙其實是褲裙的設計，女生感覺行動很方便，不用怕不小心穿幫。男生則很多人喜歡冬天穿在襯衫外的V領灰色毛背心，領口和袖口滾了細細的白邊，增添活潑感，保暖又有學院風。

男女生領帶配色不同，女生是粉紅配綠色，男生是水手藍配綠色。（記者陳鳳麗攝）

冬夏季制服各有擁護者，該校另有一群人喜歡運動服，以黑色和藍色為基調，但袖子和長褲邊配上不同顏色的圖案，感覺很輕鬆，學生認為，穿上這套運服，要跑要跳都很自在。

同德家商運動服樣式簡單，但很受學生喜愛。（記者陳鳳麗攝）

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