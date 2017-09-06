苓雅國際藝術節 藝術家高空彩繪21棟大樓

中正里經常出沒夜鷺，藝術家聽取里民建議，彩繪夜鷺搭配蘭花，以藍、紫色調，美化社區風景，更兼具生態教育意義。（記者陳文嬋翻攝）

2017-09-06 22:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2017年苓雅國際藝術節將於11月登場，近來藝術家鎖定建軍路等大樓，出動大型吊車高空創作，街頭彩繪大型壁畫，今年將完成21棟大樓，打造全國首座大型藝術壁畫社區，與衛武營國家藝術中心相互輝映，帶動高雄躍升為國際藝術城市。

市府民政局為活化苓雅區老舊社區，看準紐約等國際進步城市，均有藝術家創作大型藝術壁畫，反觀國內大型藝術壁畫尚未形成風潮，大多是彩繪社區矮牆，鎖定建軍等路5層樓以上建物，邀請多名國內、外藝術家，高空創作大型藝術壁畫，打造全國首座大型藝術壁畫社區。

苓雅區長陳進德表示，去年完成9里10棟大樓彩繪，今年將邀請13名藝術家，以建軍路為主軸，完成11棟建物，形成21面大型藝術壁畫，今年壓軸將挑戰14樓高建物，彩繪全國最大的藝術壁畫，可望成為高市新地標，並以苓雅諧音「羚羊」發揮創意，打造4隻高2.5公尺的大型羚羊裝置藝術，放置在苓雅區的重要路口。

值得一提的是，藝術家楊惟竹擅長書法，建物題字「飲水思源」勸世，目前以噴漆改造交通局多格建物，將創作成苓雅大書櫃；另中正里經常出沒夜鷺，藝術家聽取里民建議，彩繪夜鷺搭配蘭花，林德里則創作女性上班族漫步城市，美化社區風景受歡迎。

陳進德指出，今年苓雅國際藝術節將於11月7日至11日舉行，在行禮、行仁街舉辦全國街舞大賽，為期5天活動推出街舞對抗賽，現場也將舉辦飲料市集，由高市38區帶來在地美食，讓民眾欣賞壁畫藝術、街舞，還能品嘗特色美食。