鄭兆村「悶葫蘆」 啟蒙教練爆料：世大運至今還沒說謝謝

世大運標槍金牌選手鄭兆村（中）今天與世大運反曲弓男團銀牌得主彭士誠（右一）返回母校桃園瑞原國中辦簽名會，進場前與鄭兆村啟蒙教練莊一鴻（左二）一起接受媒體拍照。（記者魏瑾筠攝）

2017-09-06 21:48

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕在世大運「驚天一擲」，以91公尺36打破亞洲紀錄奪金的標槍好手鄭兆村，昨天下午返回母校桃園市楊梅區瑞原國中，受到英雄式熱烈歡迎。面對媒體詢問是否向一路支持他的奶奶表謝意，鄭兆村一臉酷酷地回應，「不想向外界多說，我自己心裡知道就好！」

啟蒙教練莊一鴻則透露，鄭兆村從小個性悶，不易表露情感，「就像世大運至今，也還沒聽他開口和我說謝謝！」

鄭兆村原本是國小棒球隊外野手，莊一鴻慧眼識英雄，一眼就相中他可以改練標槍，但鄭兆村卻想要打籃球，好不容易才勸說成功。

莊一鴻回憶，當時才小學的鄭兆村，就有著近170公分的魁梧身材，加上投球的臂力、協調性都極具爆發力，讓人很難忽視。

從國一栽培鄭兆村至高二，莊一鴻說，鄭兆村國二就獲得全中運第二名，國三更是打破全國國中紀錄；高中即使就讀桃園農工，仍每天和其他同學一起從桃園搭火車回楊梅，接受他的訓練，直至高一鄭兆村打破全國紀錄，才在高二時進入國家隊，接受更高階的專業培訓。

莊一鴻透露，兩人平時很少聯繫，大多也都是莊一鴻在鄭兆村臨近比賽期間，主動打電話向他做心靈喊話，「他就是顧面子，不易顯露情感，但其實都懂他對我們的感謝。」

對於鄭兆村今天受訪，希望政府能協助母校做運動場地改善，莊一鴻說，瑞源國中屬偏鄉學校，希望政府能規劃出更詳細的補助辦法，不要只憑比賽積分，分配補助款，「應視真正需要、有在訓練的學校狀況，才能幫助偏鄉學校，獲得更多資源。」