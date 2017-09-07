李濟章 從荒唐少女變成花藝師

2017-09-07 07:30

〔記者戴佑家／台北報導〕在3年前台灣新型態複合式花店空間尚未盛行時，台北就出現了一家結合乾燥花和咖啡的店家──「花疫室」，李濟章是空間裡的靈魂人物，憑藉獨特美感和特殊的經營方式打出名號。

長期接觸植物，李濟章表示，植物不會永遠保持盛開，有時候看到一些凋零的主體反而讓她很有感觸──人生也是如此，有起有落。而這樣的獲得也在她的人生裡得到應證，咖啡廳、酒吧、早餐店……一般年輕人會去打工的場所，李濟章一處也沒少去，酗酒、憂鬱症、躁鬱症……，大部分年輕人不一定會有的問題，李濟章全都包。她不諱言，曾經是讓父母擔心不已的麻煩人物，然而，大三休學到花店工作的那年卻為她的人生帶來轉機，花藝不僅讓她發光、也重新認識了自己，從原本的荒唐少女到現在的花藝設計師。原本的她個性急躁、容易鑽牛角尖，凡事以結果論成敗，接觸花藝後，變得柔軟、處事總能不疾不徐，無論結果如何、過程中全力以赴就好。

李濟章說自己很浪漫，但浪漫得比較極端、沒有少女夢，從店裡多以「枯黃、對比強烈」的乾燥花作品為重的陳列風格便可窺知一二。然而，比起乾燥植物、李濟章更喜愛植物自然生長的樣子，因此在新店「黑鳶」一樓的庭院裡種滿綠色植物，每天例行的澆花工作已經成為她在日常中獲得療癒的最大來源。藉由照顧這些植物，她的心裡正建構著屬於植物的第二個夢想，希望有朝一日可以在國外有自己的一塊地，上面滿是植物、自給自足。