維護網路安全 Facebook加強與台灣合作

2017-09-06 21:08

〔記者譚偉晟／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡與行政院政務委員唐鳳，9月5日拜訪Facebook矽谷總部，進行多項議題交流，雙方也確立了多項合作關係。其中，Facebook將加強在「不實報導」、「兒少與婦女安全」上與NCC加強合作，並且承諾今年會於台灣首次舉辦聊天機器人工作坊（Messenger Bot Workshop）。

這次除了詹婷怡和唐鳳，隨行的還有NCC委員陳憶寧及Facebook香港及台灣公共政策總監陳澍等人，在矽谷和Facebook全球傳播與公共政策副總裁Elliot Schrage就多項議題交換意見。

唐鳳指出，Facebook繼年初在台灣推出新創加速器計畫FbStart，再次承諾會在2017下半年在台灣舉辦聊天機器人工作坊，希望能與台灣開發者緊密合作。

在網路資訊的傳播上，NCC表示，今年3月和4月，包含Facebook在內的相關平台、公民團體以及第三方組織，都參加了「網路訊息事實查核機制分享會議」，這也促成Facebook進一步合作，將在台共同推播「不實報導的辨認訣竅」提示機制，這也讓台灣並列為Facebook全球最先推出提示機制的12國家之一。

另外，為了提升兒少與婦女的上網安全，NCC與兒童福利聯盟、台灣展翅協會、婦女救援基金會等團體，共同打造的網路內容防護機構「iWIN」，也已經與Facebook攜手合作。

詹婷怡說，將會進一步邀請Facebook專家出席將在台舉辦的2017亞太兒少網路安全高峰會（2017 Asia Pacific Online Safety Summit），並建立「多方利害關係人」共同參與的夥伴關係，一起為確保網路安全做出努力。