雪梨跨年團 品保協會：較往年便宜6千元

品保協會公告今年第四季旅遊團參考價格，雪梨跨年較往年約降6千元。（法新社）

2017-09-06 20:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕告別暑假旅遊旺季，出國旅遊價格更優惠，中華民國旅行業品質保障協會對外公布今年第四季各線旅行團合理價格。品保協會紐澳線制價委員黃賢在表示，今年到雪梨跨年是近年來最優惠一次，因華航增班加上匯率較去年更低，約較往年便宜6000元左右；國人最愛的日本則將迎來賞楓旺季，不過選擇遠東航空或廉價航空，價格約較去年同期便宜6千至1萬元。

品保協會公布旅行團價格，要讓民眾在一分錢一分貨的原則下，了解行程內容及合理價格，品保協會主委林英明表示，市場因競爭關係，通常會比品保參考價格更低一些。

日本第四季有每年僅次於賞櫻的賞楓旅遊旺季，加上今年暑假赴日團體旅遊市場低迷，第四季賞楓團價格約較上一季貴2千至5千元，關西地區4至6天團費價格，從2萬2800元至5萬3800元不等。

東北亞線制價委員林怡君表示，今年秋季因台灣虎航及遠航加入，使賞楓期間包機及加班機較去年增加，若購買華航、長榮包裝產品，價格與去年同期持平，但買台虎及遠航則可便宜6千至1萬元。韓國方面從12月開始以戲雪行程為主，費用較去年同期持平，但較上一季便宜2千至3千元。

澳洲為南半季春天，是適合賞花的季節，華航11月每週將增飛往布里斯本1航班、12月飛雪梨新增1早去早回航班但不延伸飛奧克蘭，墨爾本航線11月至明年3月則會延伸飛往基督城；長榮航空布里斯本航線，12月起每週增飛1班。

黃賢在表示，與上季相比，航空公司機票跟當地飯店都有調漲，但今年匯率較去年低，使得團費持平；但若與去年同期相比，澳洲定點團售價有較低，加上華航增班使票價沒有去年那麼高，若是參加雪梨跨年團，費用預期可降6千元。