高市小港區無預警跳電 上千戶仍待搶修

2017-09-06 20:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市小港區今晚6時許，突然無預警跳電，造成2196戶停電，經台電人員搶修後，直到晚間7時許，部分地區已恢復供電，尚餘1013戶停電，台電全力搶修中。

台電公司表示，目前受影響地區是小港區孔宅八路、五街、十街一帶，由於附近有施工單位正進行埋管工程，經查確認是工程挖斷台電高壓電纜線，造成小港部分區域跳電。

台電公司指出，由於受損是地下線路，

造成搶修困難，必須以機器偵測、怪手開挖，再進行電纜換新，整個修復過程費時，仍無法確認復電時間，台電全力搶修中，請民眾見諒。