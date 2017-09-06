醫病》以為加班太累…年輕小姐嘴麻 竟罹患腦瘤

2017-09-06 20:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名28歲小姐半年前感到嘴麻、頸部痠痛，以為是經常加班過度勞累，過了3個月嘴巴麻到張不開，趕緊就醫竟罹患2公分的腦神經膠細胞瘤，壓迫到嘴巴周邊神經的大腦認知區，手術切除確診良姓腫瘤，術後症狀也消失，只要追蹤即可。醫師說，幸好即時發現，未造成進一步傷害。

澄清醫院柏忕健康管理中心主任、放射腫瘤科醫師韋朝榮說，患者在右腦頂葉長了一顆腦神經膠細胞瘤，隨著腦瘤長大，嘴麻時間變長，範圍也變大。患者年輕、沒有腦血管疾病中風，診斷時懷疑是腦部問題，腫瘤發生原因不明，也無明確危險因子可預防，這在腦瘤常見，如果持續長大，影響區域愈大，手術風險也愈大。幸好患者及早發現切除，術後症狀消除，目前也無後遺症。

韋朝榮說，腦部惡性腫瘤的癌細胞生長快速，會侵犯周圍組織；良性腦瘤也可能壓迫正常腦組織，並影響到神經與其他生理功能，引發症狀，愈晚處理，影響範圍愈大。

而且腦瘤症狀容易與其他疾病混淆，延誤治療黃金時機，如果長在腦部功能不明確的地方，可能沒有症狀，等長大到壓迫有功能區域，才會出現症狀，如果壓到視覺神經，會導致視力模糊與視野狹窄；壓到掌控情緒位置，會有性格改變；若壓到掌控運動神經位置，會有運動障礙，走路不平衡或手腳無力。

腦瘤也會引起頭痛，或是不明原因的噁心、嘔吐，韋朝榮提醒不要輕忽，這些可能是腦部出現問題，不要輕生活中的小病痛，建議定期檢查。