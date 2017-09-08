鐵道迷必朝聖 花東特色新車站

2017-09-08 07:30

〔記者陳怡君／花蓮、台東報導〕花東人氣打卡車站，只知道多良車站就落伍了！花東地區近來多了不少值得打卡朝聖的特色新車站，包括以太魯閣峽谷為造型的新城車站、充滿文青氣息的富里車站。至於以木造榖倉為外型的池上站，則是充滿日式風格，讓網友驚豔：「有如日本九州由布院車站翻版！」

台鐵北起新城、南至台東共27座東部地區車站，近年配合「花東新車站運動」大變身，目前有23座改建翻修完成並啟用。覆上新妝的花東新車站，一改台鐵車站過去一成不變、方方正正的水泥建築外觀，融合花東在地人文特色與自然景觀重新蛻變。

花蓮新城鄉的「新城車站」，以太魯閣峽谷為造型的建築外觀極具現代感，相當吸睛。也因為新城車站是距離太魯閣國家公園最近的火車站，又稱「太魯閣車站」，成為全台唯一有「別名」的火車站。

外觀像座小巧穀倉的花蓮富里車站，米白色的外觀走簡約風，候車大廳、剪票台、月台廊道的牆面，處處可見描寫富里風光的文青詩句。極簡設計讓富里車站被形容是「最文青的火車站」。

以木造米倉為外型的台東池上車站，運用大量木材及透明玻璃增加站內明亮度。挑高圓弧狀的拱型大廳內，圍繞著書法作品與藝術畫作，有種寧靜的禪味，整體風格讓人有置身日本的錯覺。

此外，以客家菸樓為造型的花蓮鳳林站、以璞石為意象的花蓮玉里車站、充滿地中海風情的台東海端車站，重新翻修後也都各具魅力。下次搭火車到「後山」玩耍，也別忘了跟這些充滿在地特色的車站打卡留念！

花蓮新城（太魯閣）車站：（03）861-1237，花蓮縣新城鄉新城村新興一路73號

花蓮富里車站：（03）883-1771，花蓮縣富里鄉車站街56號

台東池上車站：（089）862-097，台東縣池上鄉鐵花路30號