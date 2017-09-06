車城景觀橋光雕秀修復 將亮燈測試至年底

車城景觀橋光雕秀修復，將測試至年底。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-06 20:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城景觀橋上的光雕燈損壞問題，從去年初通車後始終未點亮，僅在103年間測試過，經過多次維修驗收，5日晚間終於全線恢復七彩燈光，預計每晚7至10時亮燈至年底，測試修復後的耐久性及運作狀況。

跨越四重溪和保力溪的龜山及福安兩座景觀橋，105年1月29日由屏東縣長潘孟安及地方人士風光宣布通車，但號稱創造夜間特色的光雕景觀燈，除了測試階段，未曾正式點亮過。

經過廠商長達1年多的維修，營建署人員、縣長潘孟安及車城鄉長張春桂，5日晚間前往測試燈光效果，目前近1600隻燈管都正常運作，久未出現的閃耀七彩光芒，吸引不少路過遊客駐足拍照。

營建署南區工程處日前要求廠商，針對電源線路的維修及燈具固定，並將原本容易損壞的塑料材質，全數更換為不鏽鋼材質，加強海鹽海風的侵襲防護，不要再像過去經常燈具不亮、脫落，甚至電線隨風甩動的狀況。

車城鄉長張春桂指出，經過現場測試會勘，初步確認光雕秀已經完成整修，即日起至年底12月31日，每晚7時將點亮燈光，考慮周邊生態環境，在10時便準時熄燈，希望成為當地的夜間觀光新亮點。