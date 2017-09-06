嘉義竹崎200歲老樹染病 專家：沒救了

2017-09-06 19:47

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉義仁村三水宮的楊桃樹，是嘉縣列管第107號老樹，目前染「褐根病」，樹梢枝葉光禿禿，本月2日雖由嘉義大學團隊搶救，但不見起色，行政院農委會林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株今天前來診斷，發現樹皮龜裂、維管束喪失運輸功能，「已經沒救了」，建議儘快移除，避免病菌擴散。

竹崎鄉民代表會副主席蔡瀧賢上週6自費委請嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳團隊前來醫治這棵200歲老樹，詹的團隊在樹身吊掛「點滴」，注入樹系根部殺菌；經本報報導轉載至臉書「護樹的爆料公社」後，「台灣護樹團體聯盟」留言質疑，「吊點滴」只在小樹階段有效，對大樹無實質醫治效果。

詹明勳受訪說，點滴有抑制真菌藥劑可殺菌，曾以此療法醫治台南市麻豆總爺藝文中心10多棵龍眼樹、番路鄉半天岩樹齡300年的含笑樹，這棵楊桃樹經儀器檢測，樹身水份傳導率僅50％，較健康樹木近100％傳導率，速度慢一半，接近枯萎，若提早2個月醫治，搭配土壤薰蒸滅菌，或許有機會救活。

蔡瀧賢說，楊桃樹高大、茂密的林木，是幼時就存在的景象，今年初還結實纍纍，不久樹葉無預警落光，縣府農業處在5月請專家判定感染褐根病後，與公所陸續以藥劑治療、使用鋼架固定樹幹，如今獲知楊桃樹「死訊」，相當難過。