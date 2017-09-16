校服我最正》打破佛教學校印象 慈明高中男帥氣女俏麗

台中市慈明高中雖是佛教學校，制服融合佛教圖騰和日韓高校風，洋溢青春活力。照片背景為校內地標文殊菩薩像。（記者陳建志攝）

2017-09-16 06:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市慈明高中雖是佛教學校，不過在校方推動國際化下，2年前融合佛教圖騰和日韓高校制服的風格，設計出黑色百褶短裙、搭配白色上衣和紅領帶的新制服，充滿青春氣息，也讓人眼睛為之一亮，不但學生喜愛，更打破佛教學校保守的刻板印象，一舉拿下2017年高校制服大賞中部地區亞軍。

台中慈明高中女生制服，白上衣、紅領帶，搭配黑色百褶短裙和長襪，走日韓高校風格。（記者陳建志攝）

慈明高中校長楊淑夏表示，學校近年推動國際化，積極和日韓學校交流，2年前參考日、韓高校制服，設計出長度在膝蓋以上的百褶短裙，因是佛教學校，董事會一度擔心裙子太短，在師生、行政團隊不斷溝通下，最後還是讓這套新制服上路。

有女同學說，就是為了這套制服來念慈明。（記者陳建志攝）

慈明高中學務主任張志宏說，這套制服以白色滾邊黑色百褶短裙，搭配黑色長襪和皮鞋，上半身是白色上衣，搭配的紅色領帶繡上佛教中象徵智慧和驅魔避邪的「十字金剛杵」，看起來充滿青春活力，且因擔心女學生有「走光」困擾，設計時還貼心在短裙內加上一體成形的安全褲。

慈明高中制服設計活潑，充滿青春氣息，打破佛教學校保守的刻板印象，獲得2017年高校制服大賞中部地區亞軍。（記者陳建志攝）

對於喜歡展現青春、自我的高中生來說，改裙子、改褲子習以為常，不過校方說自從換了這套制服後，就沒看過女學生改裙子了。這套制服學生到底有多愛？有女同學說「就是為了這套制服念慈明！」校長楊淑夏更透露，去年底帶著10多名女學生前往韓國梨花女子大學進行參訪，當時溫度僅零下2度，事先交代學生可穿長褲或毛襪，但學生認為短裙最能凸顯學校制服特色，堅持穿著短裙出席。

慈明高中制服白上衣搭配黑色短裙，青春活力中不失婉約氣息。（記者陳建志攝）

就讀日文科的陳柔妃說，夏季制服是短裙搭配白上衣，穿上身就覺得全身充滿青春活力，冬天搭配灰色背心則是成熟中不失俏皮，因為相當滿意學校制服，並想為自己留下永恆的青春回憶，所以主動報名參與高校制服大賞比賽，很高興拿下中部第2名。

慈明高中制服洋溢青春活力，男同學穿上它顯得帥氣。（記者陳建志攝）

男同學施惟善也說，學校制服搭配紅色領帶相當帥氣，即使放學後穿著制服走在街上也覺得超有型，很滿意這套制服。

慈明高中制服搭配紅色領帶，上面還繡有象徵智慧、定力和驅魔避邪的「十字金剛杵」圖騰。（記者陳建志攝）

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