挑米籮、體驗竹筒炮…義民文化祭 週六玩闖關

新竹縣義民文化祭週六登場，來自全國各地的義民廟分香已經陸續回到新埔參拜。（記者黃美珠攝）

2017-09-06 20:00

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣義民文化祭本週六（9日）就要登場，今年除了創意挑擔、踩街秀，當天早上9點到下午2點，還將首度以義民祭典15大庄輪值主辦的概念，由退休校長吳聲淼設計了15個、以義民和客家為主題的創意闖關活動，有創意彩繪神豬、挑米籮（擔）、體驗竹筒炮、學做草刀、替神羊量羊角等，增添義民文化祭可看性和與參與度。

退休校長吳聲淼一直致力科學原理趣味學習，他也把這樣的理念帶入這個15個闖關遊戲當中。

例如，義民祭典除了賽神豬，看誰重，也有比賽神羊角，看誰比較長。但是彎彎曲曲的神羊角怎麼丈量呢？在這關中，吳聲淼擺放了很多道具，就看來挑戰的大人、小孩各憑創意，完成挑戰。

至於義民軍以前作戰用的火炮，吳聲淼用竹筒炮來呈現，他撿拾枯木和竹筒製作竹筒炮身，再以電石（碳化鈣）加水產生氣體乙炔，點火就可發出爆炸巨響，聲勢震撼。

而配合義民服裝變裝秀，吳聲淼也找來了地方耆老，要教闖關者自己動手做「武器」，也就是利用稻桿做「草刀」。厲害的人想要當場學做義民軍當年穿的草鞋，也可試看看。

吳聲淼說，這15個關卡代表的就是義民廟輪值祭典的15大聯庄，只要是「早鳥」挑戰者，且成功挑戰完10關的前20人，就可獲得新竹縣文化局準備的紀念好禮。

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