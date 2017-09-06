又要射擊！枋寮漁民要求落實執行睦鄰經費

2017-09-06 19:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍11日將於屏東滿豐漁場附近實施重炮實彈射擊演習，枋寮區漁會今天召開明年國軍睦鄰經費金工作項目會議，會中漁民質疑，睦鄰基金由鄉公所執行，但成果常與預想有落差，要求落實回饋為漁民建設，甚至盼能由縣政府或漁會執行。

該射擊主要影響枋寮區漁會枋山、枋寮的會員，所以兩鄉都編有睦鄰經費，而枋寮區漁會明年睦鄰經費成國軍睦鄰經費中最高的1000萬元，該會總幹事陳博華指出，共提出漁港碼頭搭設網寮、港區設監視器及情人橋LED燈飾美化、漁具整網場設遮陽網、新活動中心後側道路改善、魚市場遮雨棚整修及航道抽砂清淤等七項；但會後漁民卻聚焦在款項是否落實建設，質疑成品總有落差。

漁民阿男說，演訓影響居民生計，但枋寮區漁民配合演訓，回饋經費增加，但經費主要就是回饋給漁民，以往由鄉公所執行，成果卻總有品質或數量落差，希望國軍派人監督，或是移交給漁會甚至縣府執行。

枋寮鄉公所則叫屈，鄉長盧文信表示，以往所有計畫全是依漁會送來的計畫原封不動上陳國防部，絕不更動，強調設計規畫都還要經過漁會同意，國防部更會派人視察，而公所工作人員為了漁會的建設還得蓋章負責，早就曾建議國防部自己或由縣府執行。對漁民誤解感到遺憾，預計將請漁會及軍方開會，共同釐清、說明事發經過。