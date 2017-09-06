輕颱谷超明下午解除海警 中南部、台東、外島仍有雨

谷超颱風位置及走向示意圖。（擷取自氣象局網站）

2017-09-06 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）日天氣受到谷超颱風外圍環流影響，中南部、台東及澎湖、金門、馬祖有可能下雨，但颱風有減弱趨勢，氣象局預報員表示，發布陸警機率低，預計明日下午就會解除海警。

中央氣象局指出，輕度颱風谷超今天下午5時30分中心位於鵝鑾鼻的西南方約130公里海面上，以每小時13公里速度朝北北西移動。目前強度為輕颱最下限，未來增強機率較低，但仍會維持輕度颱風下限，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅，台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區風浪較大。

氣象局已在下午5時30分持續發布海上颱風警報，但中央氣象局預報員林柏東表示，谷超出現減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，發布陸警的機會不高，海警也預計明天下午解除。

天氣風險公司則指出，谷超受到台灣東方的高壓影響，預計將朝西北方向前進，因發展條件不佳，影響全台的機會不大。

根據氣象局預報，受谷超颱風外圍環流影響，明日中南部、台東及澎湖、金門、馬祖有可能下雨，北部、宜蘭及其他山區也會有午後局部雷陣雨，且雨勢有時會較大；溫度方面，明日全台溫度與今日相似，白天高溫約32到35度。

空氣品質方面，明天全台各地及外島地區AQI為良好至普通等級。