南迴鐵路夜間施工首日 少數乘客撲空

2017-09-06 19:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕想借火車站廣場停車的駕駛人可得注意！南迴鐵路電氣化工程今天首度改由公路替運，雖然事前已宣導多時，但仍有部分乘客措手不及，走進站才驚覺「晚上七點就沒車了？」不過首日因非假日也非尖峰時刻，南屏東大站枋寮的轉搭公車動線堪稱順暢，到是有不少駕駛人卻把車停在客運預定停放地點上被警察驅趕。

鐵路南迴線大部分僅單線，無法「半半施工」，鐵路工程改建局（簡稱鐵工局）為拼109年完工，只能協調台鐵局從屏東潮州站到台東站全線，每週一到週四及週六晚間7點後（排除寒暑假、連假及補上班週六），晚間7點起列車全部停駛，路線淨空供施工，實施時間為即日起到108年6月底，時間長達2年，每天影響的雙向班次達15班，影響至少400人次，原班次改由公路客運替運，為鐵路電氣化史上最大規模。

今天台鐵局也配合南迴電氣化而進行改點，日前就在各大站點發送新的列車時刻及「公車時刻票價表」，公路替運部分為高雄到台東、潮州到台東及枋寮到潮州等3條對開的路線，不過剛剛仍有部分不明就裡的鄉親走入枋寮車站卻馬上驚呼「晚上7點就沒火車？」該男子指出，自己住潮州到台東玩，回程到枋寮下車走走，晚上準備要回家卻發現已經沒有火車，著實懊惱，還好引導人員說有公路客運，票價僅為同站點區間車8折，在站外就能搭車，他從台東「搭火車回枋寮變搭公車」，實在是個驚奇之旅。

影響路線長且通勤人潮眾，鐵工局及監理站人員不敢大意，今天到各大站巡視，所幸未傳出大狀況，鐵工局人員表示，為了減少替運的不便，公路客運的班次比原本潮枋間的區間車還要密集，從約1小時班距縮減到半小時，票價也更便宜，不過據調查，大部分會受影響民眾，也都改提早搭更早的班次，不過本週還要密切觀察動線及搭乘狀況，監理站人員則說，由於部分駕駛已習慣晚間在車站前臨停，但卻會嚴重影響替運的客運行車安全，會請警方多加注意違停問題。

枋寮火車站表示，枋寮通勤民眾以週五、日為主；崁頂南榮中學和枋寮高中分別靠近崁頂、枋寮站，晚自習學生者要搭火車者還算少數影響不大，枋寮鄉長盧文信則表示，票價從9折再降8折後，民怨再減少，但未來還有2年，仍待觀察。