阿里山公路有落石之虞 今晚10點預警性封閉

2017-09-06 19:28

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山公路（台18線）76.7公里阿里山鄉十字村段，今天下午約4點半有土石、竹林與雜木滑落，長度數十公尺，傍晚6點初步搶通，維持單向通車，但路段上邊坡仍有落石之虞，今（6日）晚間10點起實施預警性道路封閉，預計明（7日）上午7點開放通行。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段段長黃秋揚指出，傍晚搶通後，施工人員現場勘查，發現坍方路段上邊坡仍有落石之虞，為確保用路人安全，今晚10點預警性封閉，請用路人配合施工管制。