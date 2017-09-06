開學一週 這間高中新生仍穿原畢業國中制服上學

平鎮高中新生沒有制服穿，上、下學時間校門口清楚可見學生們混雜身穿各式國中的制服上學。（記者李容萍攝）

2017-09-06 19:38

〔記者李容萍／桃園報導〕開學已經一週，桃園市立平鎮高中一年級新生竟仍穿著原畢業國中的制服上學，原畢業國中制服已遺失的學生可穿便服上學，開學以來形成學生因沒有制服而各穿各的衣服上學亂象，甚至導致校車客運駕駛無法辨識沒穿制服的新生而過站不停，造成新生無校車可搭上學遲到。

桃園市議員黃敬平接獲家長投訴，直呼「離譜！」要求市府教育局追查前任校長謝錦雲和相關承辦人員的行政疏失。有家長抱怨，明明孩子已考上平鎮高中，卻被鄰居投以異樣眼光，對孩子怎麼還在穿國中制服議論紛紛，令家長不堪其擾。

對此，平鎮高中新任校長胡劍峰表示，該校學生制服於5月8日上網公告招標至7月共流標4次，原因在於廠商反映色牢度的檢驗過程繁瑣，且制服價格太低不願意投標。

其實，平鎮高中制服從100年至105年價格為男生3085元、女生2985元，今年接連兩次流標後，學校緊急邀請家長、學生代表及相關業務承辦人員召開檢討會議並進行比價後，決議將制服價格調漲5％，男生3224元、女生3119元，但辦理第3、4次上網公告仍然均流標。

胡劍峰8月1日到任積極訪價，並央求廠商參與投標和解決問題，終於在8月29日決標，現有603位新生已完成新生制服套量；另運動服預計9月下旬發放，夏季制服預計於國慶日連假後發放，冬季制服預計於11月中旬全數發放完畢。