深情男冥婚完成懷孕女友遺願 網友送暖打氣

彰化市立殯儀館至孝廳今天的告別式上，布置成訂婚儀式會場，場外看板還寫上「我們訂婚了」。（記者湯世名攝）

2017-09-06 19:44

〔記者湯世名／彰化報導〕30歲蔡尚振與23歲女友陳宜琦相戀5年，陳女也已懷孕，兩人正開心籌備婚禮，不料，陳女上月發生車禍驟逝。蔡男今天在悲傷中，將靈堂布置成粉紅色會場，與女友完成訂婚儀式。網友紛紛在蔡男臉書PO文為他加油打氣，「宜琦真的很乖很善良，你想開一點，她才會安心離開」、「願你的最愛一路好走」。也有網友在陳女臉書PO文說，「願妳當個快樂漂亮的小天使」，令人鼻酸。

彰化市立殯儀館至孝廳今天的告別式上，布置成訂婚儀式會場，場內外都用粉紅色系布置，還裝飾粉紅色、白色、紫色氣球，現場播放《親密的愛人》等歌曲，會場外看板則寫著「宜琦我們訂婚了」，隨著儀式進行，穿著西裝的蔡男體貼地為躺在棺木裡的陳女戴上婚戒，霎那間全場氣氛凍結，蔡男也當場淚崩，雙方親友都難過流淚，場面哀戚。

深情的蔡男實現承諾，與陳女完成冥婚，消息傳出後，大批網友紛紛到他的臉書PO文，「真是看的很捨不得，很痛心，尚振，你一定要堅強加油」、「宜琦真的很乖很善良，你想開一點，她才會安心離開」、「加油~轉個彎，她一定希望你好好的」、「要好好照顧自己，才有體力去完成未完成的事」。

也有網友到陳女的臉書PO文說，「好姐妹，一路好走」、「妳現在已經去了一個沒有煩惱壓力的世界，當一個幸福的小天使」、「最漂亮的新娘子，我會永遠記得妳，在天上要好好照顧自己。」