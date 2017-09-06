美、日科學家登太平島 驚訝當地「南沙太平水」

2017-09-06 19:18

［記者黃旭磊／高雄報導］美國及日本科學家今天搭乘空軍c-130前往南沙太平島，驚訝當地竟產出淡水，考慮常駐進行珊瑚礁、大氣及地震研究。

南海國際科學研究論壇本週於台大思亮館舉行，吸引超過百名科學家參加，結束2天論壇後，24名科學家南下高雄，其中包含6名美國、日本科學家，上午搭機前往太平島，傍晚返回高雄，結束1千6百公里初探航程。

成員帶回太平島5號井產出「南沙太平水」，美國康乃狄克大學地理系教授Prof. Timothy Byrne說，當地竟產出99%可飲用自來水，對這點非常有興趣。Byrne先前曾認為，太平島地底地質與中央山脈相同。

美國伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）副研究員Dr. Anne Cohen於太平島浮潛探勘珊瑚礁，她表示，珊瑚在當地活得非常好，覆蓋得很多，非常地興奮。

Anne Cohen將與中山大學海洋科學系教授宋克義，開啟東沙島、太平島雙島珊瑚礁實驗計畫。

日本氣象廳氣象研究所Dr.Tesuo Nakazawa表示，他專研熱帶氣象震盪擾動，南海是很重要地點，熱帶震盪從印度洋、印尼進入西太平洋，可提供2週到1個月氣象預報。

科技部自然科學及永續發展司長吳俊傑帶隊前往，吳俊傑預告，今年年底將有國際團隊進駐，進行國際海洋大陸年研究，包括東沙島、太平島雙島實驗，而營造公司宿舍可當成研究站。