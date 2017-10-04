校服我最正》腰身設計俏麗優雅 新民高中「穿的是品味！」

有腰身的白色上衣搭搶眼的紅格紋短裙，展現小女生俏麗青春。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-04 06:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「哥、姊穿的是時尚、是品味！」台中市新民高中制服高人氣，夏季女生白襯衫荷葉邊下擺，腰帶設計展現小女生最在乎的腰身，搭上搶眼的紅格紋百褶裙；冬季選用台灣制服少見的薰衣草色，搭配深灰色打褶裙，時尚優雅且辨識度高，屢入選各式高校生最美制服榜，學生很自豪。

台中新民高中冬季制服是少見的薰衣草色，學生自豪穿的是品味、是時尚。（記者蘇孟娟攝）

新民高中早期的校服和傳統制服沒有兩樣，藝文界出身的董事長劉昭惠，有感於多數學校的制服樣式千篇一律，既不青春也不具美感，看到學生上學時多苦著一張臉，「那個高中生不愛美」的想法，促成她推動制服大改造。

新民高中夏季制服，白色上衣有腰身，學生說，最懂少女心。（記者蘇孟娟攝）

劉昭惠找來設計師林孟青操刀為學生量身打造，夏季服女生是附腰帶的白色圓領襯衫、下擺荷葉邊，搭配紅色格紋百褶裙；男生則是白色假領帶式襯衫及黑色長褲。

新民高中制服由設計師林孟青操刀，夏季女生是白色圓領配雙層荷葉邊短袖襯衫繫腰帶，搭配紅色格紋百褶裙；男生則是白色襯衫配假領帶及黑色長褲。（記者蘇孟娟攝）

冬季則是薰衣草色修腰長袖上衣，更有波浪的袖口設計及立領荷葉邊門襟，搭上菱格紋V領針織背心及深灰色打褶裙、深灰色及膝長統襪配黑娃娃鞋；男生同色系襯衫配同款背心搭黑長褲。

新民高中冬季制服薰衣草色系，學生直呼超優雅。（記者蘇孟娟攝）

英式學院風的制服顛覆傳統，尤其搶眼的紅裙、紫襯衫等大膽設計，部份學生起初甚至有「不太敢穿」、「男生穿紫色？有沒有搞錯」等念頭，穿上後卻個個成死忠擁護者。

「男生穿紫色？有沒有搞錯！」穿上後卻成死忠擁護者。（記者蘇孟娟攝）

尤其女生上衣的腰帶設計，最讓女學生開心：「真是太懂少女心。」高三學生崔涵詠與洪家茹都說，多數學生制服上衣都是直筒設計，一點都不青春，他校生都會偷改腰身，她們的制服不用改，隨便就能綁出俏麗感；學生韓芳宜、陳琯婷也說，穿上制服都變「Lady」。

新民高中女生夏冬制服活潑優雅兼具，學生均超愛。（記者蘇孟娟攝）

女生夏季服搭搶眼的紅格裙，在校外更是詢問度破表，買早餐、搭公車都有人會問就讀的學校，注目度讓學生超有感。

女生紅格短裙超吸睛，經常被校外人士詢問唸那所學校。（記者蘇孟娟攝）

冬季制服，學生直呼「就是一整個優雅」，更有人為「它」而來。高二生廖泓昱唸國二時看到新民的制服，認定「就是它了」，他說，英倫風讓人忍不住紳士起來。

男學生說穿上英倫風制服，讓人忍不住紳士起來。（記者蘇孟娟攝）

新民高中學生對制服設計有多自豪？學生們說，「我們穿的不是制服，是時尚跟品味啦」。

新民高中學生自豪「校服我最正」。（記者蘇孟娟攝）

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