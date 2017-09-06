「假種田真種電」亂象叢生 監院糾正農委會、經濟部

2017-09-06 19:30

〔記者林良昇／台北報導〕政府推動再生能源發展，鼓勵在不影響農業經營前提下，容許使用於農業設施屋頂或農業用地上設置綠能設施，不過，監察院發現，主管的農委會與經濟部能源局未確實列管追蹤，造成「假種田、真種電」，綠電設施喧賓奪主、掠奪農地資源等亂象，監院今天糾正農委會、經濟部及能源局。

糾正案文指出，農委會於2013年10月9日修正發布「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，針對農業設施屋頂附屬設置綠能設施，以現況入法，欠缺審查機制，導致心存僥倖的申請人，得以輕易憑藉農業設施，申請屋頂附屬設置綠能設施，卻未能結合農業經營，造成「假種田、真種電」亂象。農委會直至2015年2月12日才建立行政實務審查流程，核有疏失。

糾正案文指出，能源局於2010年11月接獲農委會公文，請其研議農業設施容許使用同意廢止後，附屬綠能設施電能費用補貼適法性及續處行政事項，但未妥適處理，2014年至2017年地方陸續出現廢止案件續處作業爭議，能源局遲至監院今年3月調查期間才簽辦後續處理原則，導致長達6年3個月未建立相關行政處置程序。

糾正案文也指出，能源局辦理農業設施容許使用同意廢止後的設備登記廢止案件，僅列冊追蹤37案，與農委會廢止清冊所列的108案有落差，且這37案竟以「改善中」等理由，自2016年容許使用同意遭廢止後，持續獲得電費補貼逾2000萬元，虛擲公帑，顯見能源局未確實列管追蹤，怠於執法，虛擲公帑。

監察院財政及經濟委員會今天通過並公布監委方萬富、李月德提案，糾正農委會、經濟部及經濟部能源局，並強調農委會與能源局必須就跨部會合作問題積極研商，遏制違法亂象。