芎林廣福宮中元普度 水燈排車隊遶境熱鬧滾滾

新竹縣芎林鄉廣福今天下午舉辦中元節放水燈遶境活動，藝閣花車及大型電動水燈排50餘輛，一路浩浩蕩蕩行經市區，吸引大批鄉親圍觀。（記者廖雪茹攝）

2017-09-06 19:14

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣芎林鄉擁有200多年歷史的廣福宮，今天下午舉辦中元節放水燈遶境活動，藝閣花車及大型電動水燈排50餘輛，一路浩浩蕩蕩行經廣福宮，再前往新中正橋下頭前溪放水燈，吸引大批鄉親圍觀，晚上還有大型綜藝歌舞團表演。

廣福宮慶讚中元每年在農曆7月17日舉辦，共有7村、8庄輪值，今年由下山村祭典區輪值，總爐主是黎陳四妹。今天下午1點許，花鼓車隊、藝閣花車、大型電動水燈排等50餘輛，在新竹縣農會廣場集結出發，走文林路行經廣福宮，再到新中正橋下放水燈，晚上在下山村辦公處前陳列展示，並安排大型綜藝歌舞團表演。

廣福宮中元節神豬、神羊比賽，由詹魏金妹所飼養的豬羊，同時獲得特等，神豬1462斤重，羊角則是1尺4寸5分長。

位在芎林鄉文昌街廣福巷的廣福宮，相傳清嘉慶5年（西元1800年）時創建，距今逾200年歷史。普度會場設大士爺供信眾參拜，廟前廣場上已立燈篙；7日上午9點起，將有神豬獻供、頒獎和祭典儀式，下午有客家大戲等熱鬧活動，傍晚普度孤魂。

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