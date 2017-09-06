寶山鄉親抱怨公車少 連竹科都無直達車

2017-09-06 19:00

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉藉議員邱振瑋說，新竹科學園區部分範圍位在鄉內，數十年來卻沒有直達竹科的交通車，許多社區鄉親抱怨缺乏大眾運輸工具，外出多得自行開車或騎車，家長接送孩子疲於奔波，又造成塞車困擾，大嘆無奈！

縣府交通旅遊處副處長戴志君說，公車路線的開辦有兩種方式，一種是業者評估有市場需求，自行提出，另一種由縣府補貼虧損公告路線，徵求業者申請。縣府礙於財政限制，將找竹科管理局討論，評估寶山鄉是否有交通車需求；至於獅山線觀光巴士，路線由觀光局列管，能否延伸到寶山，將建請評估。

新竹客運總公司業務部連姓副理則說，寶山鄉市竹3線（寶山路）原本有公車行駛，但因嚴重虧損，90年初已停駛，建請鄉親向新竹縣政府陳情，由縣府評估後提出。

竹科管理局說，除了高鐵新竹站專車，竹科巡迴巴士目前只在竹科範圍內行駛；建議新竹縣政府應先了解，是竹科上班族的通勤需求，還是一般需求，再行討論。

邱振瑋說，寶山鄉現有1萬4000多人口，市竹3線道路沿線上，華邦社區有400戶，比佛利山莊100多戶，愛迪生社區100多戶，住戶抱怨沒有公車行經，外出上班、上學，都得自行開車或騎車，很不方便。

他說，新竹科學園區部分位在寶山，從雙溪開車5分鐘就到竹科，但幾十年來，只有公司外勞宿舍的交通車，始終都沒有直達公車，導致竹科上班族多開車出門，徒增塞車困擾。

邱振瑋說，寶山鄉幅員遼闊，丘陵山路眾多，公車行駛路線常年虧損，交通運輸公司經營有困難，因此公共交通不發達。以前就學時，往來竹東高中車程要近4個小時，父親要他改讀新竹高工，晚上沒有公車，補習還要麻煩同學家長幫忙接送，才有辦法回家。

他說，寶山鄉現有公車只走雙溪到新竹市明湖路、南大路；另外，新竹縣政府有補助苗栗客運，走新城、寶斗往返苗栗頭份、竹南的路線，他曾在議會提案建請縣府規劃補助寶山鄉公車路線，以及獅山線觀光巴士從台3線延伸到寶山水庫、寶二水庫的假日路線，但都被否決。

邱振瑋在臉書上痛批：「其實並不是只有寶山鄉，全新竹縣的公共交通系統網絡，一直以來都是最差的！」