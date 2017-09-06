想投保養殖險仍有機會 屏縣府補助款還有130萬

2017-09-06 19:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今年首次推出養殖漁業保險，就因7月底雙颱雨量超過門檻，而有12戶養殖戶獲理賠，之後縣府農業處就接獲許多養殖戶表達投保意願；屏縣府今天（6日）表示，目前保險費補助款還有130萬的餘額，農民仍可申請。

屏東縣政府、農委會及台灣產物保險公司，今年4月推出全國首張雨量參數型保單，以東港、林邊、佳冬、枋寮4鄉鎮養殖業者為要保對象，但推出之後，養殖戶多持觀望態度，最後12戶完成投保手續；縣府分析，以1公頃龍膽石斑為例，1年保費25萬餘元，養殖戶負擔3分之1，約8萬多元，其餘由縣府、漁業署補助，但保費金額仍讓部分養殖戶卻步。

屏東縣農業處長黃國榮分析，其實以1公頃龍膽石斑受災做比較，若未投保養殖險，只能獲農委會天然救助38萬元，若投保，除了38萬，還有288萬餘元的保險理賠金。

黃國榮還指出，7月底雙颱，中央氣象局枋寮站測得48小時累積雨量超過623毫米，保險公司即履行「不須勘災、立即現金賠付」承諾，8月3日受理出險，11日將理賠金共1990萬4268元匯入各養殖戶帳戶。

今年縣府編列300萬元、漁業署補助100萬元，用於養殖保險的保費補助，農業處表示，目前還有130萬的餘額，若依每戶保費最高補助13萬餘元計算，約至少還能補助10戶。