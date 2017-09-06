協助跨域行銷 NCC開放地方頻道在外縣市上架

2017-09-06 18:48

〔記者譚偉晟／台北報導〕對於有線電視系統業者提供的地方專屬頻道，國家通訊傳播委員會（NCC）決議可以在指定區域以外的系統上架，藉此讓地方頻道可以透過在其他區域播放的方式，行銷地方的在地特色給其他縣市民眾。

NCC指出，依照有線廣播電視法規定「系統經營者應至少規劃一個以上地方頻道，提供符合中央主管機關指定區域內民眾利益及需求之節目。」因此不同地區的系統業者，都會提供系統所在地的當地資訊，透過該地方頻道播放給地方民眾。NCC發言人翁柏宗指出，該決議最初是為了解決中嘉多系統經營管理（Multiple System Operator，簡稱MSO）的狀況，最終NCC決議通過該案件審議，允許各系統業者將所屬地方頻道在不同區域上架播放。

對此NCC通過了地方頻道擬於指定區域以外系統上架的決議，翁柏宗表示，這意味著未來台南三冠王的地方專屬頻道，未來也可以在台北和基隆地區看到，NCC不會限制這些地方頻道要在那些有線電視系統上架，可望讓系統業者提供的地方頻道有更靈活的運用。翁柏宗指出，透過地方頻道可以做一些跨地域的行銷，特別是像是一些旅遊景點，可以透過這類型頻道來對其其他地區的民眾做城市行銷。

另外NCC也再次重申在不介入頻道分潤制度的立場，並尊重頻道運營商的合議機制。不過翁柏宗表示NCC希望頻道業者若要採用以收視率為標準的分潤方式，需要對「優質節目」提供保障機制。站在監理者的角度，NCC對頻道要退出與否、或是有其他營運策略的考量，NCC都不會介入。但NCC仍會關注消費者權益的保障，以及頻道上下架的公平性，希望業者能做到自我把關的要求，避免優質頻道出走，讓平台、頻道、消費者可以達到三贏的局面。