保留鳥松濕地 8歲女童和官員打勾勾

鳥松濕地。（記者洪臣宏攝）

2017-09-06 18:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「鳥松濕地的動植物都是我好朋友，我不希望它們消失！」8歲女童牛芷妍今天在「鳥松暫定重要濕地再評定作業說明會」上說出心願，高雄地區保育及在地團體更是一片保留濕地聲浪，水公司表示，會尊重大多數人的意見。

該場說明會在鳥松區公所舉行，由內政部營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏主持，10餘個保育組織、鳥松在地團體及市議員林芳如、邱俊憲、吳益政前來請命，保育人士「支持鳥松濕地成為地方級重要濕地」、「救救鳥松ㄕ地」等標語表達心聲。

高雄鳥會專職楊玉祥表示說，濕地不僅保留早期環境，也提供生態教育解說，22年來鳥會用心良苦；美濃愛鄉協進會理事長劉孝伸說，看到濕地鳥類、蜻蜓飛翔，聽到蟬叫聲，讓人心情沉澱，無論如何都要保留下來。

針對水公司拋出「以地易地」，高雄鳥會前會長歐瑞耀認為，這對公家機關來說很簡單，高雄美術館、科工館都是依此模式；林芳如質疑，水公司迄今都未提出整體計畫書，必須好好監督；邱俊憲表示，水公司不該為鳥松濕地扣上供水安全大帽子，且就要興建捷運了，再蓋停車場場根本相衝突。

黃明塏讓每個團體都有闡述機會，並為牛芷妍簡短發言感動，表示會在審查會議上代為轉達，牛小妹妹開心地跑到台前和他打勾勾，相當溫馨。

高市府工務局處長鄭元宗重申市府支持保留濕地立場，但事涉地主權益也要兼顧。水公司第七區管理處秘書吳清泉說，水公司是國營企業，會善盡企業對社會責任，未來會照審查程序進行。