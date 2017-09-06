扶輪社捐款陽光婦女協會 助弱勢家庭課後輔導

2017-09-06 18:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中南門扶輪社今日捐助39萬元給長期協助弱勢家庭兒童課後輔導的台灣陽光婦女協會，希望能讓協會有更多能量幫助弱勢家庭與孩童。

社會局今日在南屯區文山國小舉辦捐款儀式，由台中南門扶輪社社長陳俊清捐助，並由台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓代表接受，副市長張光瑤在社會局副局長陳仲良的陪同下出席見證，市議員劉士州也到場致意，氣氛溫馨。

張光瑤感謝台中南門扶輪社挹注資源，讓陽光婦女協會能夠繼續幫助孩童，照顧更多弱勢團體；除捐贈金錢外，今日也舉行「扶輪之子」認養活動，讓學童與扶輪社社員連結，未來如家人般相互關懷，建立良好關係與善的循環。

台中南門扶輪社社長陳俊清指出，許多團體熱心且相當樂意投入關心與愛心協助弱勢家庭，但資源缺乏使營運面臨困難，因此南門扶輪社決定挹注陽光婦女協會南屯課輔班，也希望喚起更多愛心人士伸出援手。

台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓表示，協會自96年成立至今已將近10年，現在服務44位學生，提供課後照顧服務，除有課業指導，也有生命品格教育等課程，支持與補充弱勢家庭教育功能，並減輕家長照顧及經濟負擔，會善用該筆捐款，在孩子的課輔上。

社會局表示，市府補助非營利團體辦理免費弱勢兒少課後照顧服務計畫，至今辦理課照班的團體已達40多家，遍及全台中29個行政區，目前仍有許多地區缺乏資源，盼有更多企業或民間團體挹注資源，共同協助更多需要幫助的家庭。