台南文旦大賽 麻豆郭清淵奪特等獎

2017台南市文旦大賽總成績揭曉，麻豆區果農郭清淵（左三）勇奪特等獎。（台南市農業局提供）

2017-09-06 18:13

〔記者王涵平／台南報導〕2017台南市文旦大賽總成績今天揭曉，麻豆區果農郭清淵奪下特等獎，好土壤加上使用有機肥料，以及用心照顧，讓郭清淵成為麻豆文旦比賽的常勝軍。

今年70歲柚農郭清淵，在前兩屆文旦大賽都拿到頭等獎。他種植9分地的文旦園，歷時2個多月、通過3關的考驗，今年更上一層樓，拿下特等獎，文旦外觀、糖度、肉質風味及種子數等項目，都獲得評審高度肯定。

柑橘權威呂明雄名譽教授說，今年氣候適宜，加上農友栽培管理得宜，著果情形及果實品質是近年來表現最亮眼的。優質文旦需外形勻稱、不歪斜、果皮光滑、毛孔（油胞）細緻等要件，辭水後重量約400至600公克為宜。

他說，文旦剝開後，果皮薄、果肉質地細緻，內含種子數必須少於1粒，糖度在11度以上。果肉質地細緻、柔軟多汁、香氣濃郁且入口回甘，口感風味都更勝以往，今年入選果品糖度維持在11度以上者有38人，都通過國家級311項農藥殘留檢驗合格，台南文旦在品質、安全皆是全台優質的首選。

台南市農業局，說明天是節氣中的「白露」，白露前後是文旦採收適期，今年白露與中秋節相隔27天，期程較長，為免向隅，民眾可先預購。