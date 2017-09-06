收容人回心轉「藝」 30多幅畫作驚豔全場

收容人林耀堂的創作的水墨畫。（記者林嘉東攝）

2017-09-06 17:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕「揮別黑白人生，以畫筆展開彩色人生」，收容人林耀堂在基隆看守所只學了四個月，以極佳的天分繪畫出一幅幅令人刮目相看的畫作，驚豔全場。

基隆看守所書畫才藝班十年有成，今天在文化中心舉辦「回心轉藝、看見曙光」藝文展，展示30多幅由收容人創作的水墨畫與書法作品，吸引不少市民前往觀賞。

基隆看守所書畫才藝班在更生保護會基隆分會協助下，今年邁入第十年，由書畫家馬水城、米雕藝術家謝源張，指導收容人繪畫。年僅20多歲的收容人林耀堂今年3月因酒駕入監服刑4個月，他以虎、獅為題創作的水墨畫栩栩如生，成為展場的焦點。

林耀堂說，很感謝看守所開辦書畫才藝班，讓他有機會接觸到國畫，在馬永城用心教導下，讓他這個門外漢，也有機會進入藝術的領域。

林耀堂指出，學畫讓他原本焦躁的心，得以安靜下來，做事不再毛躁，對他幫助很大，他今年七月出獄了後，為了生活打拚無暇創作，但有機會他一定會重拾畫筆，繼續創作。展覽過程中，看守所還請來古箏老師褚一進彈奏古箏，讓參觀市民在悠揚的琴音聲中賞畫。

此次「回心轉藝，看見曙光」藝文展，今天下午兩點半在基隆看守所長高千雲、法務部矯正署長黃俊棠等人共同以毛筆戳破氣球方式揭幕，即日起在文化中心二樓展覽至廿四止。

基隆看守所「回心轉藝，看見曙光」今天登場，吸引不少市民前往觀賞。（記者林嘉東攝）

古箏老師褚一進獲基隆看守所邀請在藝文展中彈奏，琴音悠揚。（記者林嘉東攝）

書畫家陶晴山（右三）與基隆地院院長許紋華（左二）等人共同手持毛筆戳破氣球，為基隆看守所「回心轉藝，看見曙光」藝文展揭幕。（記者林嘉東攝）