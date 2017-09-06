高海拔梨山首家超商 居民樂觀其成

梨山環山部落將開首家連鎖便利超商，建物為二層樓。（民眾提供）

2017-09-06 17:18

〔記者李忠憲／台中報導〕梨山地區環山部落將開第1家，海拔達1680公尺的7-eleven超商，這也是該地區首家連鎖超商，本週五（8日）開幕。這間小7雖不是全台最高，但卻讓在地居民十分開心，直呼不用再千里迢迢跑去郵局，或是趕下班時間繳費，十分方便。

台灣連鎖超商密度十分高，提供服務越來越多樣化，但都集中在城市，偏鄉則少之又少，居民大多看得到卻用不到。大梨山地區數十年來一直都沒有連鎖超商，加上台8線中橫公路中斷後，遊客不如以往，5、6年前雖有人想加盟開超商，但超商業者卻因成本太高而一直沒有同意開店。

加盟老闆陳吳忠表示，他小時跟父親務農種水果，後來在梨山開了傳統雜貨店，但收入不穩定，只能兼著到果園打工度日，10年前才擺脫打工日子，收入還算穩定。大女兒和二兒子就讀大學後，覺得可以在山上開一家超商，他與老婆樂觀其成，幫忙貸款在幕後當個出資者，由兒女全權接洽加盟事宜。

他也說，山區遼闊，加上大家幾乎務農，下班時間就是公家機關下班時間，繳費辦事不便，現在有超商提供便利服務，相信可減少許多趕時間的情況。

和平區代表會副主席羅進玉也說，921大地震加上中橫公路中斷，重創大梨山地區發展，觀光產業18年來不斷萎縮。市長林佳龍上任後推動「和平專案」後，大梨山經濟產業復甦，遊客逐漸回流，梨山茶、水蜜桃銷售價格與銷量也都顯著提升，交通發展也非常有感。

他表示，大梨山地區將有第一家連鎖便利商店，象徵偏遠山區跟都市距離感不再那麼遙遠。當地部落居民聽到消息，皆以辦喜事的心情看待。