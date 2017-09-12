校服我最正》有自信的FU！雲林維多利亞中學歐洲學院風

維多利亞中學制服融入歐洲學院風，典雅中充滿自信，深受學生喜愛。（記者林國賢攝）

2017-09-12 06:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市維多利亞中學校服走學院風，女生是白色上衣搭配墨綠色藍色格線裙，沉穩、典雅；藏青色大領結配件，長、短襪與裙子同色系等，增添青春無敵的活潑和自信。

維多利亞中學的制服有修飾身形的貼心設計，讓學生更顯自信。（記者林國賢攝）

維多利亞創校18年，以多元學風及培養具備國際視野學生著稱，學校建築群融合歐洲復古期典雅風格，制服的設計同樣集結了「學院風」元素，校園散發古典歐洲學院氛圍。

維多利亞中學制服與校園建築都流露出歐洲學院風的典雅氣質。（記者林國賢攝）

高中女生制服上衣為白色尖領襯衫，搭配藏青色大領結，墨綠色底藍色格線裙子，及同色系有校徽長襪，既有沉穩、嚴謹、典雅的學院氣質，還有青春少女活潑自信特色，天冷時，再加上米白色系針織衫，很受學生歡迎。國中部女生採連身長裙，同樣是墨綠色底、藍色格線，搭配白色上衣，同樣展現沉穩典雅氣質。另學校男女生體育服裝都是黑、白直條紋ＰＯＬＯ衫，帥氣簡約。

維多利亞中學制服典雅沉穩，展現青春無敵自信。（記者林國賢攝）

高一學生吳安綺表示，學校制服很漂亮，色糸搭配獨特突出，典雅又不會流於呆板，沉穩又不失活潑，讓她不用煩惱要穿什麼，每天都能自信愉快地到學校；另一名學生曾毓涵說，校服有很多貼心小設計，能夠展現優美的體態身形，她最喜歡格線細緻配色沉穩的格裙，不會與其他學校「撞裙」。

維多利亞中學女生制服女生典雅，男生運動服帥氣簡約。（記者林國賢攝）

「很棒！」學生家長張家育表示，她感覺校服設計得相當具有整體性與層次感，還加入具有修飾身形束帶、細緻獨特格線等貼心小細節，滿足正值青春少女注重體態美觀心理。

維多利亞中學制服展現青春活力。（記者林國賢攝）

維多利亞副校長林朱蚶表示，學校制服最特別是裙子格線是自行設計，交由紡織廠製作，比市場常見格線裙更細緻，市面上買不到；學生可視參與場合自行選搭制服，培養服儀禮貌與穿衣哲學。

維多利亞中學國中部女生制服設計成連身格裙，顯得端莊典雅。（記者林國賢攝）

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