潭雅神社大公益行動團 為長輩撥筋服務

潭雅神社區大學以公益作為永續經營特色，學員學以致用，為社區老人提供撥筋保健等服務。（記者歐素美攝）

2017-09-06 16:58

〔記者歐素美／台中報導〕潭雅神社區大學以公益作為永續經營特色，成立「潭雅神社大師生公益行動團」，今天深入潭子區甘蔗社區活動中心，由「撥筋養生保健初級班」學員，為甘蔗社區老人照顧關懷據點的長輩服務，學員利用所學舒緩長輩因衰老而產生的身體不適，許多老人經學員撥筋服務後，笑稱「很爽快」。

潭雅神社區大學於今年4月成立，春季班有800名學員完成18週的學習，深獲好評，第二季秋季班目前也有逾1200人報名，十分踴躍。

潭雅神社區大學主任呂明聰表示，行政團隊與師生在潭雅神社大逐漸成長之際，開始思索如何回饋社區，深化在地經營的使命，經過內部多次討論後，決定以公益作為社大永續經營的特色，並成立「潭雅神社大師生公益行動團」。

潭雅神社區大學這次特別結合甘蔗里辦公處及甘蔗社區發展協會，安排春季班學員最多、學習績效最好的「撥筋養生保健初級班」隊，深入甘蔗社區老人照顧關懷據點，為社區的長輩服務，因為部分學員白天仍要上班，不克參與，今天約有一半、15名學員利用所學為老人服務，能夠「現學現賣」、「學以致用」，學員都很興奮、開心。

呂明聰說，潭雅神社區大學是潭子、大雅、神岡區第一所落實在地經營的的成人教育學校，推廣終身學習的理念，社大團隊更以NPO社會運動組織自許，以催生優質公民社會為職志，透過籌組「潭雅神社大師生公益行動團」為公益行動凝聚力量，嘗試打造全國第一所以「公益」為經營特色的社區大學而努力。

「潭雅神社大師生公益行動團」深入潭子區甘蔗社區為關懷據點長輩提供撥筋養生保健服務。（記者歐素美攝）