求職無縫接軌 中市勞工局首推「雙師模式職場導航」

2017-09-06 16:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕各大專院校將在9月中旬陸續開課，為了讓即將在明年畢業的社會新鮮人，順利進入職場，中市勞工局今年下半年將首推「雙師模式職場導航」，在10月開始安排職場專家及達人進入校園，分析相關產業，同時安排產業進入，與學生面對面對談，進而當場進用。

根據行政院主計總處統計，台中市今年上半年25至29歲的失業率為5.8%，是近5年來最低，不但低於台灣地區的6.5%，在六都位居第二。

此外，初次尋職者平均失業週數為23.91週，等待就業逾5個月之久，為了讓社會新鮮人一畢業就可就業，勞工局一改過去在畢業前的3月份展開青年就業媒介，將提早從今年下半年、新學期開學後，推動「雙師模式職場導航」。

勞工局就業服務處表示，目前電子電機、長照及餐飲相當欠缺人才，因此雙師模式進入校園進行職場導航，將先鎖定有開辦此3科系所的學校來試辦。

就服處表示，會先安排專業分析職場趨勢，再安排業界達人實務談在該產業的工作感受，協助學生提早了解就業市場的職缺與科系的關聯，更邀請產業界直接進入校園，與學生面對面座談，甚至可以當場進用學生，利用課餘先實習。

就服處表示，雙師導航主打務實的路線，以學生就業及廠商求才的實際面來辦理，廠商認為每年在學生畢業前的5月辦就博會太慢了，都搶不到人才，雙師導航的作法，不但可讓產業界提早訂下人才，也能讓社會新鮮人未畢業就找到工作。