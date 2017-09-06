幼童接送車稽查 竹市監理站查獲1件不符規定

新竹市監理站針對國小學童接送交通車進行聯合稽查，確保學童的乘車安全。（記者洪美秀攝）

2017-09-06 16:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市監理站今天會同竹市警察局交通隊、教育處組成聯合稽查小組，稽查竹市建功國小周邊學生交通車接送狀況，共稽查8輛課後接送車、1輛幼童專用車，查獲1件幼童專用車駕駛資格不符規定，已當場製單開罰，並要求業者限期改善。

新竹市監理站站長朱詩蘅表示，學幼童交通車常見違規情形以改裝及超載居多，監理站每個月都會不定期進行稽查，今天則是在開學後進行較大規模的稽查行動，依據統計今年上半年度共攔查學生交通車140輛、舉發7件，違規項目為擅自變更設備1件，超載3件，駕駛資格不符及逾期審驗2件及其他違規1件等。

聯合稽查小組稽查項目包括交通車的輪胎胎紋及內部逃生設備、座椅有無改裝及是否有超載等情況，經過稽查，多數車輛大多符合規定，僅有1件不符規定。

監理站提醒兒童課後照顧服務班、短期補習班業者重視學幼童乘車安全，不要心存僥倖，針對不合格的業者除會開罰單，也會要求限期改善及接受複查。

此外，也提醒請家長們挑選補習班時要多留心孩童搭乘交通車的狀況，守護學童乘車安全，確保學童不受危害。