錢夠用就好 退休公務員林錫鴻貸款捐地蓋社區活動中心

2017-09-06 16:30

［記者黃淑莉／雲林報導］公職退休的林錫鴻貸款120萬元買回被法拍的老家，奔走1年半完成分割後，又與高齡103歲伯父沈仲蘭共同捐出100多坪市價約600萬元的建地，提供給地方興建多功能社區活動中心，雲林縣長李進勇今天到社區感謝捐地地主，並宣佈興建計畫已提報前瞻基礎建設計畫爭取補助。

李進勇今天在縣議員蔡東富、斗南鎮長張勝雄、鎮代會主席沈暉勛等地方人士陪同，前往斗南靖興里參加該里多功能活動中心興建計畫說明會，並向慨慷捐地的103歲人瑞沈仲蘭及其他地主致謝。

林錫鴻說，退休後參與社區事務，發現社區沒有集會場所，又無公有土地可用，弟弟因替人做保其持有的祖厝土地被法院拍賣，為保留祖厝他向農會貸款120萬元標回，並積極奔走、出錢完成分割，他進一步向伯父提起讓土地盡其所用，捐出部分土地來蓋活動中心。

林錫鴻表示，3名子女都已成家立業，也都有穩定工作，錢對他只是數字夠用就好，土地子女以後也不會回來住，所以他以父親的名義捐出來做最好的利用。

蔡東富指出，靖興里數十年來沒有活動中心，社區老人會館設置在屋簷下，可說是全國最迷你的老人會館，沈仲蘭、林錫鴻伯姪願意捐出上百坪價值6、700萬元建地給政府興建活動中心，真的是難能可貴。

李進勇指出，為了地方有個聚會地點，在地鄉親為了促成這件事合力努力奔走，甚至捐地的精神令人敬佩、溫暖及感動，地方民眾都如此配合捐地，政府更應積極來協助，縣府優先提報長照、防災福利服務據點前瞻基礎建設計畫爭取，若中央沒有核准，縣府也會利用自有財源來興建，期望明年底前能完工啟用。

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