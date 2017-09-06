同性伴侶剩4縣市未開放註記 花蓮擬研議民眾意見

花蓮同志團體今早利用縣長親民時間陳情，呼籲縣府落實同志基本人權、開放「同伴註記」。（記者王峻祺攝）

2017-09-06 16:45

〔記者王峻祺／花蓮報導〕內政部7月3日開放戶政事務所跨區受理同性伴侶註記，目前全台僅剩花蓮縣、台東縣、雲林縣及澎湖縣尚未開放，花蓮同志團體今利用縣長親民時間陳情，呼籲縣府落實同志基本人權、開放「同伴註記」，並預計於23日串聯花東2縣舉辦彩虹嘉年華遊行；花蓮縣政府表示，暫依中央政府修法腳步執行，但會「研議」民眾意見。

花東彩虹嘉年華團隊今利用縣長親民時間，分別向民政處、行政暨研考處及秘書長顏新章等人，強烈表達「開放同性伴侶註記」訴求，召集人張哲源認為花東並未開放同性伴侶註記，等同漠視同志人權的保障，花東2縣已有百間友善店家響應性別平權，縣府更應正視民眾的需求及心聲。

「依法行政！」花蓮縣政府秘書長顏新章以內政部函示為由，指出相關法律尚未修正或制定期間，各地方縣市政府仍可決定是否開放同性伴侶註記，但承諾將會「研議」民眾意見，目前則暫依中央政府修法腳步執行；至於是否有望開放註記，縣府仍不願鬆口正面回應。

張哲源說，全台僅剩4縣市未開放同志伴侶註記，花蓮縣長傅崐萁更於過去宣稱「即便中央法令通過，花蓮戶政事務所也會拒絕同志登記結婚」，為表達花東同志朋友的心聲，才會利用縣長親民時間，向縣府「理性」陳情。

他強調，大法官釋憲指出，禁止同性婚姻有違保障人民婚姻自由權與平等權，遺憾花蓮縣長數度在公開場合，以「極度不友善」的態度面對同志人權等相關議題，盼縣府能展現積極作為，公布開放註記時程。

第7屆花東彩虹嘉年華將於23日登場，為凸顯花東同志人權議題，從花蓮新城鄉至台東太麻里鄉中，已有100間店家受邀加入友善商店行列，當日更預計號召花東2000名同志一起掛上彩虹旗走上街頭，呼籲民眾踴躍站出來，聲援東部同志人權。