苗栗監理站稽查學童交通車 竹南5違規

2017-09-06 16:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為保障學童上下學安全，苗栗監理站今天會同苗栗縣警察局交通隊、教育處組成聯合稽查小組，稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，共稽查18輛車，舉發5件違規，分別為載運人數超過規定數額4件（含幼童專車載運7歲以上學童）、變更座椅1件，除當場製單告發外，並由縣政府發函要求業者限期改善，另派員擇期複查。

苗栗監理站副站長鄭泉昌表示，學幼童課後輔導接送車違規改裝及超載情形，威脅學童安全甚鉅，呼籲兒童課後照顧服務班、短期補習班及幼兒園業者應重視學幼童乘車安全，不要心存僥倖，並請家長們挑選補習班時，多加留心接送孩童車輛的狀況，一起守護幼童乘車安全，苗栗監理站每月也至少安排8班次，對苗栗縣轄內國小學童接送車及高中交通車執行聯合稽查。

苗栗監理站表示，幼童車若違規載送國小學童或載運人數超過核定數額，依法可罰3000元到9000元，並可依幼兒教育及照顧法規定，處幼兒園負責人6000元以上、3萬元以下之罰鍰，並令其限期改善；另外，違規改裝座椅者，罰金為2400元到9600元。

苗栗監理站也提醒，輪胎胎紋深度為車輛重要檢驗項目，當胎紋磨損至磨耗指示點時，可能嚴重影響行車安全，車主於行車前應進行輪胎安全檢查，確認胎紋深度是否有異常情形、胎壓是否正常、胎壁是否龜裂或有無插入異物等，以確保行車安全。＃