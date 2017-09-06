台菲勞工會議 達成4點共識

2017-09-06 16:13

〔記者吳柏緯／台北報導〕菲律賓政府與我國勞動部於昨日在菲律賓馬尼拉舉行第7屆台菲勞工會議，商談兩國勞工事務交流事宜。雙方於會中達成多點共識，包含菲籍移工在台的醫療費用，以及逃逸衍伸的收容、遣送費用將由菲政府統一負擔；若勞動契約與工資切結書記載不一致，菲律賓也承諾建立解決機制，保障勞工權益。

台菲勞工會議依慣例由台菲兩國輪流舉辦。今年輪到菲律賓主辦，勞動部長林美珠與菲律賓勞工部部長Mr. HON. SILVESTRE H. BELLO Ⅲ共同主持。

林美珠指出，截至今年6月底為止，在台工作的菲籍勞工已有14萬4439人，勞工來台多從事製造業或看護工工作，因工作勤奮、素質優良，不但協助解決台灣產業面臨基層人力短缺問題，並對台灣的經濟發展有所貢獻。

本次會議共達成4項結論，包含菲籍勞工在台積欠的醫療費用或逃逸後衍伸的收容、遣送等費用，菲律賓方面同意由馬尼拉經濟文化辦事處協處理；加強毒品防制措施；此外，勞動契約與工資切結書中的記載常有落差，因此影響勞工權益，菲方也承諾將研議驗證機制。

勞動部跨國勞動力管理組副組長陳昌邦表示，菲律賓承諾，只要是合法來台工作的菲籍勞工，因為工殤等原因的醫療費用，或是因逃逸而衍伸的收容或遣送費用，將由馬尼拉經濟文化辦事處代為支付，事後再由菲方向當事人求償或向民間募款，不會再由台灣買單。而這項制度將從即刻起生效。

菲律賓日前片面修法，要求來台工作的漁工，其仲介費、訓練費與簽證保險等行政規費要台灣雇主部份負擔。陳昌邦指出，本次會議中也已向菲律賓表達抗議，對方也承諾會將這項議題帶回國內討論，盡快做出回應。

陳昌邦說明，下一屆台菲勞工會議將在明年第三季於台灣舉行，勞動部將會就今年做出的4項結論持續追蹤，並要求菲律賓盡速回覆。